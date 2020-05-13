Петрашко рассказал, как будут создавать условия для новых рабочих мест

Условия для новых рабочих мест будут создавать по нескольким направлениям, прежде всего Кабмин будет способствовать трудоустройству в сферах строительства дорог и транспортной инфраструктуры, а также - в сферах благоустройства и сельского хозяйства.

Об этом во время заседания правительства заявил министр экономики Игорь Петрашко

"На данный момент статус безработных получили 486 тысяч 764 человека, из них 197 тысяч зарегистрировались с 12 марта 2020 года.

По прогнозу, до конца года уровень безработицы составит 9,4%, что является существенным ростом с 8,2% в 2019 году", - сказал министр.

По его словам, среди тех, кто зарегистрирован как безработный на бирже труда, прежде всего представители таких секторов, как: торговля и ремнот (18%), сельское хозяйство, перерабатывающая промышленность и госуправление.

"Практически 49% из зарегистрированных безработными на бирже труда имеют высшее образование. Относительно возрастного распределения - мы видим достаточно равномерное распределение с преобладанием (42%) людей старше 45 лет", - добавил министр.

Петрашко также назвал сферы, где Кабмин может способствовать трудоустройству.

Это, в частности, строительство дорог и транспортная инфраструктура (планируется создание 154 тысяч рабочих мест), сфера благоустройства (150 тысяч рабочих мест, создание рабочих мест на местах), сельское хозяйство (85 тысяч рабочих мест), заполнение вакансий в ГСЧС, строительство инфраструктурных объектов.

Также планируется возвращение рабочих мест в микро- и малых предприятиях.

Кроме этого, правительство, по словам Петрашко, работает над стимулированием предпринимательской деятельности.

Петрашко добавил, что условия для рабочих мест будут создавать по нескольким направлениям, в частности, через государственные и коммунальные предприятия, через государственную поддержку (дотации и субвенции) и через создание условий для бизнеса.

Экономическая правда