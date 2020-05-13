В аэропорту "Запорожье" достроили новый терминал

В международном аэропорту "Запорожье" завершили строительство пассажирского терминала, его пропускная способность составляет 400 пассажиров в час.

Об этом сообщил городской голова Владимир Буряк на своей странице в Facebook.

"Карантин внес свои коррективы в начале работы нового пассажирского терминала международного аэропорта "Запорожье", но его строительство завершено. Теперь осталось только получить все соответствующие документы...Знаю, что многие ждали окончания работ по строительству терминала. Теперь ждем стабилизацию ситуации в мире , - пишет Буряк.

Сообщается, что терминал занимает площадь более 12 тыс.кв.м, его пропускная способность составляет 400 пассажиров, и есть внутренние резервы для увеличения количества пассажиров.

После открытия терминала городские власти планируют запустить из центра города в аэропорт автобусные маршруты.

Экономическая правда