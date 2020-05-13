Рада продлила льготы для бизнеса и медиков

Верховная Рада поддержала в целом законопроект № 3329-д, который должен продолжить действующие и ввести некоторые новые налоговые преференции на время карантина, а также освободить до 30 июня от налогообложения зарплаты медиков и других работников, которые борются с COVID-19

За соответствующее решение проголосовали 333 депутата.

В частности, законопроектом предлагается продлить сроки налоговых льгот и ослабить администрирование для бизнеса, установленных предыдущими антикризисными законопроектами №№3219, 3220, 3275.

Также проект предусматривает уменьшение минимального размера уставного капитала банков с 500 млн до 200 млн грн и продолжение упрощенных процедур капитализации банков до 1 августа 2024 года.

Кроме этого до 30 июня продлевается освобождение от штрафов и пени за неуплату по потребительским кредитам.

А также - освобождение в мае от уплаты ЕСВ за себя ФЛП и лиц, осуществляющих профессиональную независимую деятельность.

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Экономическая правда