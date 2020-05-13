McDonald's в Украине открыл летние площадки и заработал на вынос

МакДональдз с 11 мая открыл летние площадки и запустило обслуживание на вынос через экспресс-окна и тамбуры в 78 ресторанах сети в Украине.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

"В соответствии с решением правительства о послаблении карантинных ограничений, с 11 мая дополнительно к сервисам доставки и "МакДрайв" блюда в "МакДональдз" можно заказать и получить на вынос. Также клиенты могут пользоваться площадками сети под открытым небом", - говорится в сообщении.

Экспресс-окна и тамбуры работают с 8:00 до 22:00. В таком формате работают 78 ресторанов сети, еще 14 расположены в закрытых торговых центрах.

Компания также усилила процедуры гигиены в заведениях: установлены дополнительные дезинфицирующие диспенсеры, сотрудники работают в перчатках и масках, каждые два часа проводится дезинфекция поверхностей, в зоне обслуживания - каждый час.

"Сотрудники напоминают клиентам о необходимости соблюдать рекомендуемую дистанцию. Для удобства перед рестораном нанесена разметка, показывающая безопасное расстояние, а на летних площадках с этой же целью установлены напоминания о том, что за столиком также необходимо соблюдать дистанцию", - отмечено в сообщении.

Как сообщалось, ранее в связи с введением карантина "МакДональдз" закрыл все заведения сети на карантин, но продолжил принимать заказы в McDrive и через сервис доставки Glovo.