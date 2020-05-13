Шмыгаль рассказал, на что пошли деньги из стабфонда в 65 миллиардов

29,7 миллиардов гривен из 65 млрд, предусмотренных в Фонде борьбы с коронавирусом, направили на пенсионную реформу.

Об этом заявил премьер Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству.

"Месяц назад мы с вами приняли бюджет чрезвычайных ситуаций, создали Фонд борьбы с коронавирусом на 65 млрд грн. На что пошли эти средства?

20 млрд грн ушло на пенсионную реформу, 6 млрд грн получили фонды, которые будут помогать безработным, в том числе тем, кто потерял работу за последние месяцы, а это 196 тысяч человек, которые официально зарегистрировались на бирже. Еще 1,6 млрд грн -это помощь семьям ФОПоа с детьми", - сказал Шмыгаль.

Кроме этого, по его словам, на 2 млрд грн были профинансированы различные медицинские закупки для больниц. Также Минздраву выделили 3,1 млрд грн на дополнительные закупки больницам и зарплаты врачам.

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Экономическая правда