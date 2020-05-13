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В Минюсте развенчали самые распространенные мифы о процедурах банкротства

Среда, 13 мая 2020, 10:20
 

Министерство юстиции опровергло распространенные стереотипы о процедурах банкротства, в частности, сегодня банкротами могут быть не только предприятия и юрлица, но и физлица.

Об этом сообщает пресс-служба Минюста в Telegram.

Открыть производство о неплатежеспособности физического лица можно только при ряде условий:
● размер просроченных обязательств перед кредитором должен составлять не менее тридцати минимальных зарплат;
● должник перестал погашать плановые платежи в размере более 50% месячных платежей по каждому из обязательств в течение двух месяцев; есть постановление в исполнительном производстве об отсутствии у физического лица имущества, которое можно взыскать;
● другие обстоятельства, подтверждающие, что в ближайшее время должник не сможет выполнить свои обязательства.

Кроме этого, в министерстве подчеркнули, что ответственность по задолженности заемщика не налагается на его близких.

Экономическая правда

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Мінюст банкротство

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