В Минюсте развенчали самые распространенные мифы о процедурах банкротства
Министерство юстиции опровергло распространенные стереотипы о процедурах банкротства, в частности, сегодня банкротами могут быть не только предприятия и юрлица, но и физлица.
Об этом сообщает пресс-служба Минюста в Telegram.
Открыть производство о неплатежеспособности физического лица можно только при ряде условий:
● размер просроченных обязательств перед кредитором должен составлять не менее тридцати минимальных зарплат;
● должник перестал погашать плановые платежи в размере более 50% месячных платежей по каждому из обязательств в течение двух месяцев; есть постановление в исполнительном производстве об отсутствии у физического лица имущества, которое можно взыскать;
● другие обстоятельства, подтверждающие, что в ближайшее время должник не сможет выполнить свои обязательства.
Кроме этого, в министерстве подчеркнули, что ответственность по задолженности заемщика не налагается на его близких.
Экономическая правда
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