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Украинский стартап разработал чатбот, который сам ищет доступные для аренды офисы

Вторник, 12 мая 2020, 18:20
 

Украинский стартап xOffice разработал "Офисный чатбот", который сам находит доступные для аренды офисы по заданным параметрам.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что нужно только уточнить не менее 3 параметров поиска (площадь, цена район ...) - и чатбот покажет доступные сейчас помещения, а также будет присылать те, которые будут появляться в будущем на маркетплейсе.

Ссылка на чатбот: https://t.me/xOfficeBot

"Мы понимаем, сколько времени занимает подбор офисных помещений. И наша цель - сэкономить будущим арендаторам недели (или даже месяцы) поиска, придав современный инструмент мониторинга в виде "Офисного чатбота" и призывая арендодателей к прозрачному размещению свободных объектов на платформе xOffice" , - рассказала руководитель проекта Анастасия Позинич.

Технологический стартап xOffice напрямую объединяет будущих арендаторов с арендодателями. Стартап с технологией безопасного обмена контактами позволяет сразу обменяться контактами заинтересованным в аренде лицам с арендодателем после отправки запроса на просмотр.

Экономическая правда

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