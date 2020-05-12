Украинский стартап разработал чатбот, который сам ищет доступные для аренды офисы
Украинский стартап xOffice разработал "Офисный чатбот", который сам находит доступные для аренды офисы по заданным параметрам.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Отмечается, что нужно только уточнить не менее 3 параметров поиска (площадь, цена район ...) - и чатбот покажет доступные сейчас помещения, а также будет присылать те, которые будут появляться в будущем на маркетплейсе.
Ссылка на чатбот: https://t.me/xOfficeBot
"Мы понимаем, сколько времени занимает подбор офисных помещений. И наша цель - сэкономить будущим арендаторам недели (или даже месяцы) поиска, придав современный инструмент мониторинга в виде "Офисного чатбота" и призывая арендодателей к прозрачному размещению свободных объектов на платформе xOffice" , - рассказала руководитель проекта Анастасия Позинич.
Технологический стартап xOffice напрямую объединяет будущих арендаторов с арендодателями. Стартап с технологией безопасного обмена контактами позволяет сразу обменяться контактами заинтересованным в аренде лицам с арендодателем после отправки запроса на просмотр.
Экономическая правда
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