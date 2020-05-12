Все разделы
Укр / Рус

Через "Укрпочту" теперь можно заказывать товары из английских интернет-магазинов

Вторник, 12 мая 2020, 18:00
 

"Укрпочта" совместно с компанией SMART Forwarding запустила сервис выкупа и доставки товаров из интернет-магазинов Англии. Срок доставки 8-10 дней.

Об этом сообщает пресс служба компании.

Теперь через этот сервис можно купить товары в таких магазинах как Next, Sportsdirect, Marks & Spencer, Feelunique т.д., или на маркетплейсках Amazon, Ebay, Asos и другие.

На сайте Укрпочты полный перечень магазинов.Чтобы воспользоваться услугой нужно зарегистрироваться на сайте SMART-Forwarding.com, создать учетную запись и пройти подтверждение личности в системе SMART Connect, осуществить онлайн-покупки, оформить заказ и сформировать посылку из Англии в Украину и оплатить доставку в соответствующем разделе личного кабинета.

 

Отслеживать посылку онлайн с международным трек-номером можно в личном кабинете на сайте SMART-Forwarding и сайте Укрпочты.

Также сообщается, что клиенты смогут оплачивать товары карточкой украинского банка.Стоимость доставки в отделение составляет от 3,77 фунтов за 1 кг до 10,2 фунтов за 5 кг.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Укрпочта

powered by lun.ua
Материалы по теме
Чистый доход "Укрпошты" за январь-март вырос на 12% 30 апреля 2020, 18:47
Доказать законность денег при пополнении карты на 5000 – это не миф. Что меняет новый закон про финмониторинг 28 апреля 2020, 08:45
"Укрпочта" продает 30 непрофильных активов за 80 миллионов 27 апреля 2020, 20:20
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!