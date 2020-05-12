Через "Укрпочту" теперь можно заказывать товары из английских интернет-магазинов

"Укрпочта" совместно с компанией SMART Forwarding запустила сервис выкупа и доставки товаров из интернет-магазинов Англии. Срок доставки 8-10 дней.

Об этом сообщает пресс служба компании.

Теперь через этот сервис можно купить товары в таких магазинах как Next, Sportsdirect, Marks & Spencer, Feelunique т.д., или на маркетплейсках Amazon, Ebay, Asos и другие.

На сайте Укрпочты полный перечень магазинов.Чтобы воспользоваться услугой нужно зарегистрироваться на сайте SMART-Forwarding.com, создать учетную запись и пройти подтверждение личности в системе SMART Connect, осуществить онлайн-покупки, оформить заказ и сформировать посылку из Англии в Украину и оплатить доставку в соответствующем разделе личного кабинета.

Отслеживать посылку онлайн с международным трек-номером можно в личном кабинете на сайте SMART-Forwarding и сайте Укрпочты.

Также сообщается, что клиенты смогут оплачивать товары карточкой украинского банка.Стоимость доставки в отделение составляет от 3,77 фунтов за 1 кг до 10,2 фунтов за 5 кг.

Экономическая правда