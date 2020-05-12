Минфин запретил выплату госслужащим авансовых командировочных наличными
Вторник, 12 мая 2020, 16:28
Министерство финансов запретило выплату аваносвих командировочных наличными госслужащим и работникам госпредприятий и учреждений.
Об этом говорится в указе Минфина №155 от 13 апреля 2020 года о внесении изменений в инструкции о служебных командировках, который вступил в силу во вторник, передает "Интерфакс-Украина".
Отмечается, что выплаты должны проходить только в безналичной форме, исключение - если только это не требуется для обеспечения конфиденциальности сотрудников в военных формированиях и органах разведки, контрразведки или оперативно-розыскной деятельности.
Экономическая правда
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