Минфин запретил выплату госслужащим авансовых командировочных наличными

Министерство финансов запретило выплату аваносвих командировочных наличными госслужащим и работникам госпредприятий и учреждений.

Об этом говорится в указе Минфина №155 от 13 апреля 2020 года о внесении изменений в инструкции о служебных командировках, который вступил в силу во вторник, передает "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что выплаты должны проходить только в безналичной форме, исключение - если только это не требуется для обеспечения конфиденциальности сотрудников в военных формированиях и органах разведки, контрразведки или оперативно-розыскной деятельности.

Экономическая правда