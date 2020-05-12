Все разделы
Укр / Рус

Минфин запретил выплату госслужащим авансовых командировочных наличными

Вторник, 12 мая 2020, 16:28
 

Министерство финансов запретило выплату аваносвих командировочных наличными госслужащим и работникам госпредприятий и учреждений.

Об этом говорится в указе Минфина №155 от 13 апреля 2020 года о внесении изменений в инструкции о служебных командировках, который вступил в силу во вторник, передает "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что выплаты должны проходить только в безналичной форме, исключение - если только это не требуется для обеспечения конфиденциальности сотрудников в военных формированиях и органах разведки, контрразведки или оперативно-розыскной деятельности.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Минфин деньги власть

powered by lun.ua
Материалы по теме
"Непредвиденные обстоятельства": Объявили новый конкурс на голову Ощадбанка 8 мая 2020, 17:30
Минфин: Без голосования за "антиколомойский" закон переговоры с МВФ невозможны 8 мая 2020, 14:50
Минфин о новых условиях кредита от МВФ: объем поддержки не изменится 8 мая 2020, 11:02
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!