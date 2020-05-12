Гривневые вклады населения в 1 квартале выросли на 4,4% — НБУ

В 1 квартале 2020 года, несмотря на отток во второй половине марта, гривневые вклады населения выросли на 4,4% за квартал или на 18,5% в годовом измерении.

Об этом говорится в Обзоре банковского сектора НБУ.

При этом, валютные вклады населения выросли на 14,5% год к году, а за квартал их объем почти не изменился.

"Гривневые вклады бизнеса за квартал сократились на 6,4%, а валютные - выросли на 2,4% в долларовом эквиваленте из-за замедления хозяйственной деятельности в марте и перевода гривневых вкладов в валюту", - говорится в обзоре.

Отмечается, что в январе-феврале банки снижали ставки по депозитам, реагируя на смягчение монетарной политики, но с началом общенационального карантина снижение ставок приостановили, чтобы удержать депозиты.

"Общая стоимость 12-месячных гривневых депозитов населения за квартал снизилась до 11,9% годовых, в долларах США - до 1,2% годовых. Ставки по гривневым депозитам бизнеса снизились до 7,1% годовых", - добавили в НБУ.

Напомним:

В первые недели карантина отток средств населения был незначительным, но очень быстро депозиты населения возобновили рост, заявили в НБУ.

Экономическая правда