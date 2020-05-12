Автогаз в рознице дорожает 

Розничные сети в период с 8 по 12 мая повысили стоимость сжиженного газа в пределах 5–20 коп./л.

Об этом свидетельствуют данные "Консалтинговой группы А-95", передает enkorr.

Сети АЗК WOG и ОККО подняли цены в среднем на 2 коп./л и 6 коп./л, до 8,89 грн/л и 8,94 грн/л соответственно. Столичная сеть KLO повысила стоимость автогаза на 10 коп./л, до 8,29 грн/л.

Сети "Фактор" и "Рур Груп" подняли цены на 20 коп./л. В таких сетях как Chipo, SUN OIL, Mango и Motto автогаз подорожал в пределах 5–15 коп./л.

Средняя по стране розничная цена сжиженного газа на АЗС 12 мая выросла на 2 коп./л, до 8,24 грн/л.

Как сообщал enkorr, 8 мая компании KLO, "БРСМ-Нафта" и "Авантаж 7" повысили стоимость автогаза на 20 коп./л в столичном регионе.

"Предполагаемо вырос импортный паритет после перерыва на выходных, послабление карантина поддержало сезонный рост потребления. На следующей неделе можно ожидать цены в мелком опте еще на 500–1000 грн/т дороже", — прокомментировал итоги прошлого аукциона, на котором СУГ подорожал на 12%, директор по коммерческим вопросам УГД Сергей Федоренко.