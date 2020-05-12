Экспорт украинской молочки падает, а импорт сливочного масла вырос в 10 раз

За первые четыре месяца 2020 года было импортировано продукции на общую сумму 88,7 млн. долл., что на 156% больше, чем в прошлом году. Потери от сокращения экспорта украинской молочной продукции составили 22,7 млн. долл, торговое сальдо достигло 24 млн долл.

Об этом сообщает Ассоциация производителей молока.

В импорте наибольший рост демонстрирует масло, хотя он и ниже, чем в предыдущие месяцы +992% (4,1тис. т.) и группа молока и сливок несгущенных +664% (4 тыс. т.).

В тройку товаров, импорт которых вырос всего, входит и казеин - + 415% (67 т.).

Всего за 4 месяца было экспортировано товаров на сумму 64,7 млн. долл., что на 26% меньше, чем в прошлом году.

По итогам четырех месяцев, "минусуют" абсолютно все категории молочных продуктов. Больше всего - сливочное масло: минус 45,5%, его продано на внешние рынки всего 4,1 тыс. т.

Продолжается сокращение продаж группы товаров молока и сливок сгущенных: здесь падение достигло 34% с общей фактической массой до 6,5 тыс. т.

Экономическая правда