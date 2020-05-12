Ослабление карантина: "Альфа-Банк" возобновляет работу отделений

Учитывая ослабление карантина, "Альфа-Банк Украина" возобновляет работу своих отделений, которые ранее были временно закрыты из-за карантина.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

"Со вторника 12 мая 2020 года клиенты "Альфа-Банк Украина" смогут получить полноценное обслуживание и проводить любые кассовые операции в отделениях своего города", - говорится в сообщении.

Режим работы отделений:

с 9:00 до 18:00 (кассовые операции - до 17:00),

перерыв с 13:00 до 14:00,

выходные дни - суббота и воскресенье.

Отмечается, что в отделениях ежедневно будут проводиться профилактические мероприятия: дополнительная уборка с использованием дезинфицирующих средств во время обеденного перерыва и дополнительные перерывы для дезинфекции с 11:00 до 11:15 и с 16:00 до 16:15.

"Эти мероприятия будут продолжаться до полной отмены карантина", - добавили в банке.

Экономическая правда