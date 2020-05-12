Украинские ТРЦ на карантине потеряли 7 миллиардов, восстановление займет год — ассоциация

Торгово-развлекательные центры Украины за два месяца карантина потеряли почти 7 млрд грн арендных поступлений, а их арендаторы - более 50 млрд грн товарооборота.

Об этом свидетельствуют данные Украинского совета торговых центров передает Интерфакс-Украина.

"По нашим оценкам, украинские ТРЦ за два месяца карантина потеряли почти 7 млрд грн арендных поступлений. Арендаторы украинских ТРЦ потеряли за два месяца более 50 млрд грн товарооборота. Пострадали также все обслуживающие компании.

Те арендаторы, которые работали во время карантина (продуктовые магазины , средства связи), потеряли в обороте от 15% (супермаркеты) до 50% и более (средства связи, зоотовары, бытовая химия и т.д.)", - сообщил глава УСТЦ, операционный директор "Будхаус Групп" Максим Гаврюшин.

Он отмечает, что массового оттока арендаторов пока не наблюдается, есть единичные случаи закрытия магазинов.

"В период, когда ТЦ закрыт и аренду не начисляют, нелогично разрывать договор аренды и бросать магазин, в который вложены большие деньги, так как практически никаких затрат бизнес не несет. После начала работы, когда многие столкнутся с необходимостью платить в полном объеме аренду и зарплату, многие торговые предприятия могут закрыться", - предполагает Гаврюшин.

Он прогнозирует, что для слабых ТЦ это будет непростой год в плане вакантности и уровня арендных ставок. Доля свободных площадей в таких ТЦ может вырасти до 10-20%, тогда как успешные ТЦ будут оставаться заполненными.

"Я думаю, весь год мы будем медленно восстанавливаться и выйдем на докризисные показатели весной следующего года", - отмечает Гаврюшин.