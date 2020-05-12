Украинский корм для домашних животных будут экспортировать в Норвегию

Украинский производитель питания для домашних животных Kormotech подписал трехлетний контракт с норвежским интернет-магазином Dyrekassen. За три года планируется реализовать более 100 тонн продукции.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Компания будет поставлять сухие и влажные рационы для кошек и собак под брендом "Optimeal" в сегменте суперпремиум.

"Мы активно работаем, чтобы выйти на экспортные рынки во всей Скандинавии. Это страны с очень высокими требованиями к качеству продуктов. Похожие по сложности процедуры мы преодолели для выхода на рынки США и Великобритании. Качество украинской продукции не уступает остальным европейским", — говорит CEO Kormotech Ростислав Вовк.

Справка. Kormotech (ТМ КЛУБ 4 ЛАПИ, Optimeal, Мяу!, Гав!) экспортирует продукцию уже в 28 стран. Среди них — США, Великобритания, Германия, Франция, Финляндия, Швеция, Нидерланды, Испания, Италия, Польша, Турция, Иран и Чили. Компания является лидером украинского рынка по объемам реализации и входит в топ-50 европейских компаний по изготовлению кормов для животных.

Экономическая правда