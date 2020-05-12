Маск возобновит работу завода Tesla в Калифорнии вопреки запрету

Американская компания Tesla возобновит работу своего завода в Калифорнии несмотря на санитарные запреты, введенные из-за распространения коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на письмо компании своим сотрудникам. Об открытии предприятия также написал в Twitter гендиректор и основатель компании Илон Маск.

Он сообщил о намерении лично прибыть на завод. В Фримонте (округ Аламеда штата Калифорния) расположен один из трех заводов Tesla по производству электромобилей и комплектующих к ним. На заводе работают около 10 тысяч человек.

Местные власти накануне предписали заводу оставаться закрытым из-за эпидемии коронавируса.

В письме компании к сотрудникам завода говорится, что на предприятии сделано все, чтобы "сохранить безопасность, когда вы вернетесь".

Tesla подала 9 мая иск к властям округа Аламеда, в котором обвинила их в нарушении законодательства Калифорнии и потребовала снять ограничения на работу предприятия.

Сам Маск пригрозил в своем твите покинуть штат и перенести производство в Техас или Неваду.

11 мая министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что Калифорния должна сделать все необходимое, чтобы помочь производителю электромобилей вновь открыть свой единственный американский автомобильный завод, если она хочет сохранить компанию на своей территории.

Напоминаем:

Производство на заводе во Фримонте приостановили с 23 марта из-за ограничений по коронавирусу.

7 мая губернатор Калифорнии Гевин Ньюсом разрешил производствам в некоторых частях штата возобновить работу.

В США заразились коронавирусом более 1,3 млн человек, свыше 80 000 человек скончались от последствий COVID-19.