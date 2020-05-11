Эр-Рияд увеличить НДС для поддержки экономики Саудовской Аравии
Понедельник, 11 мая 2020, 15:19
С 1 июня Саудовская Аравия увеличить НДС с 5% до 15% для поддержки экономики страны.
Об этом пишет государственное информационное агентство Саудовской Аравии, передает ВВС.
"Эти меры болезненны, но необходимы для поддержания финансовой и экономической стабильности в среднесрочной и долгосрочной перспективе для преодоления коронавирусной кризиса с минимальными убытками", - заявил министр финансов Саудовской Аравии Мохаммед аль-Джадаан.
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