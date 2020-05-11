В апреле Канада потеряла рекордные 2 миллиона рабочих мест, из-за чего власти заявили, что расширяют программу субсидирования заработной платы.

Об этом пишет Reuters.

Управление статистики Канады также заявило, что не посчитало 1,1 миллиона человек, которые временно потеряли работу и ожидали возвращения после снятия ограничений.

Если бы эти люди были подсчитаны, уровень безработицы в апреле был бы рекордным 17,8%, а не 13%, отметили в ведомстве.

Издание пишет, что Канада уже потеряла миллион рабочих мест в марте, поскольку кризис усилился. По состоянию на 5 мая более 7,5 миллионов канадцев подали заявку на получение какой-либо федеральной помощи по трудоустройству.

Премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что программа субсидирования чрезвычайной заработной платы будет продлена и после июня.

Он добавил, что программа уже заложена в бюджет на сумму 73 млрд канадских долларов (52,4 млрд долл - ЭП).