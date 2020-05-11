Авиакомпании на карантине: государственная помощь, падение акций и увольнения
Как коронавирусной кризис переживают авиакомпании.
Об этом пишет Bloomberg.
Air France-KLM
Государственная помощь: авиакомпания планирует получить 12 млрд долл от правительств Франции и Нидерландов.
Рабочие места: авиакомпания планирует сократить до 2000 человек.
Цена акций: снижение на 58% в этом году.
American Airlines
Государственная помощь: крупнейший американский перевозчик получил 5,8 млрд долл на поддержку заработной платы и ведет переговоры по отдельным федеральным займам в размере 4,75 млрд долл.
Рабочие места: около 39 000 сотрудников добровольно взяли отпуск, сократили часы работы или досрочно вышли на пенсию.
Цена акций: снижение на 65%.
Ryanair
Государственная помощь: крупнейшей в Европе лоукостер не обращался за государственной поддержкой.
Рабочие места: ирландская компания увольняет 3 тысячи человек (15% от общего количества рабочих - ЭП).
Цена акций: снижение на 35% в этом году, наименьшее среди шести крупнейших авиакомпаний Европы.
EasyJet
Государственная помощь: авиакомпания получила 600 миллионов фунтов стерлингов через Фонд корпоративного финансирования Covid правительства США.
Рабочие места: в настоящее время информация не была опубликована.
Цена акций: снижение на 63% в этом году.
Информация на 10 мая 2020 года.
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