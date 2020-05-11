Авиакомпании на карантине: государственная помощь, падение акций и увольнения

Как коронавирусной кризис переживают авиакомпании.

Об этом пишет Bloomberg.

Air France-KLM

Государственная помощь: авиакомпания планирует получить 12 млрд долл от правительств Франции и Нидерландов.

Рабочие места: авиакомпания планирует сократить до 2000 человек.

Цена акций: снижение на 58% в этом году.

American Airlines

Государственная помощь: крупнейший американский перевозчик получил 5,8 млрд долл на поддержку заработной платы и ведет переговоры по отдельным федеральным займам в размере 4,75 млрд долл.

Рабочие места: около 39 000 сотрудников добровольно взяли отпуск, сократили часы работы или досрочно вышли на пенсию.

Цена акций: снижение на 65%.

Ryanair

Государственная помощь: крупнейшей в Европе лоукостер не обращался за государственной поддержкой.

Рабочие места: ирландская компания увольняет 3 тысячи человек (15% от общего количества рабочих - ЭП).

Цена акций: снижение на 35% в этом году, наименьшее среди шести крупнейших авиакомпаний Европы.

EasyJet

Государственная помощь: авиакомпания получила 600 миллионов фунтов стерлингов через Фонд корпоративного финансирования Covid правительства США.

Рабочие места: в настоящее время информация не была опубликована.

Цена акций: снижение на 63% в этом году.

Информация на 10 мая 2020 года.