Еврокомиссия может оштрафовать Германию за нарушение законодательства ЕС

Европейская комиссия подозревает Германию в нарушении законодательства Европейского Союза и собирается провести расследование, в случае подтверждения подозрения на страну может быть наложен штраф.

Об этом в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung заявила зампредседателя Еврокомиссии Вера Юрова, сообщает Deutsche Welle.

Издание сообщает, что поводом для расследования стало решение Федерального конституционного суда Германии о том, что покупка государственных облигаций Европейским центральным банком частично противоречит немецкой конституции.

Конституционный суд запретил Бундесбанку после переходного периода участвовать в программах выкупа ЕЦБ, если совет европейского банка в своем новом решении не сможет доказать, что его действия не противоречат запрету монетарного государственного финансирования.

"Решающее слово в европейской правовой системе должно остаться за Европейским судом в Люксембурге и ни за кем другим", — заявила Юрова.

Еврокомиссия по действующему праву может накладывать денежные штрафы за нарушения европейского законодательства на страны ЕС.

Издание также пишет, что решение Конституционного суда Германии приветствовала Польша. Премьер-министр страны назвал его "одним из важнейших судебных вердиктов в истории Европейского Союза".