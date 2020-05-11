В 2019 году прямые инвестиции из Китая в США упали до уровня “великой рецессии”

В прошлом году прямые китайские инвестиции в Соединенные Штаты с 5,4 миллиардов долларов в 2018 году до 5 миллиардов, что является десятилетним минимумом.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на доклад Национального комитета по американо-китайским отношениям и консалтинговой компании Rhodium Group.

В документе отмечается, что 5 млрд долл - это самый низкий уровень китайских инвестиций со времен великой рецессии в 2009 году, что отражает напряженность между двумя крупнейшими экономиками мира и ограничения, введенные китайским правительством на зарубежные капиталовложения.

Американские инвестиции в Китай в прошлом году наоборот выросли - до 14 млрд долл с 13 млрд в 2018 году. Однако это увеличение в значительной степени обусловлено ранее анонсированными проектами - такими, как завод Tesla в Шанхае.

Двусторонние инвестиции между Соединенными Штатами и Китаем упали в прошлом году до семилетнего минимума, говорится в докладе.