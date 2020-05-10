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У каждого восьмого украинца один пароль для входа во все аккаунты — исследование

Воскресенье, 10 мая 2020, 17:23
 

54% украинцев используют несколько различных, но не уникальных паролей, у каждого восьмого – один пароль для входа во все аккаунты, а уникальный пароль для каждого аккаунта используют 34%.

Об этом сообщается в исследовании Fabrizio Ward для Visa.

Из всех способов идентификации пользователи в Украине считают наиболее надежными отпечаток пальца (89%), сканирование сетчатки (87%), одноразовый пароль (83%) и сканирование лица (73%), свидетельствуют результаты исследования. 

Почти все опрошенные минимум один раз пользовались биометрией для идентификации. При этом 67% опрошенных украинцев считают, что биометрия быстрее, чем пароль, а 71% – она проще. 

Уточняется, что чаще всего респонденты использовали отпечатки пальцев (66% – минимум один раз, 36% – регулярно) и реже – распознавание лица (35% – хотя бы один раз, 13% – постоянно). 

Наименее популярными оказались поведенческая биометрия и распознавание голоса, которые соответственно 28% и 27% опрошенных использовали минимум по одному разу. 

Экономическая правда

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кибербезопасность

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