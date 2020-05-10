У каждого восьмого украинца один пароль для входа во все аккаунты — исследование
54% украинцев используют несколько различных, но не уникальных паролей, у каждого восьмого – один пароль для входа во все аккаунты, а уникальный пароль для каждого аккаунта используют 34%.
Об этом сообщается в исследовании Fabrizio Ward для Visa.
Из всех способов идентификации пользователи в Украине считают наиболее надежными отпечаток пальца (89%), сканирование сетчатки (87%), одноразовый пароль (83%) и сканирование лица (73%), свидетельствуют результаты исследования.
Почти все опрошенные минимум один раз пользовались биометрией для идентификации. При этом 67% опрошенных украинцев считают, что биометрия быстрее, чем пароль, а 71% – она проще.
Уточняется, что чаще всего респонденты использовали отпечатки пальцев (66% – минимум один раз, 36% – регулярно) и реже – распознавание лица (35% – хотя бы один раз, 13% – постоянно).
Наименее популярными оказались поведенческая биометрия и распознавание голоса, которые соответственно 28% и 27% опрошенных использовали минимум по одному разу.
Экономическая правда
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