Tesla будет судиться с округом за право начать работу

Компания Tesla подала иск в суд против округа Аламеда, где находится производство компании с тем чтобы признать ограничения на работу завода незаконными.

Об этом сообщается на сайте компании.

По информации Tesla, вопреки поддержке губернатора города Фримонт, округ Аламеда настаивает на том, что компания не должны возобновлять деятельность.

В компании также заявили, что пытались наладить связь с Агентством здравоохранения округа Аламеда, однако это не увенчалось успехом.

"К сожалению, сотрудник агентства, который принимает эти решения, не ответил на наши звонки или электронные письма", - идется в сообщении компании.

В Tesla заявляют, что позиция округа не оставила другого выбора, кроме как подать в суд.

"9 мая мы подали иск, в котором просили суд признать недействительными приказы округа о невозможности возобновлению деятельности Tesla", - резюмировали в компании.

Экономическая правда