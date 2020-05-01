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В Vodafone анонсировали повышение тарифов на 20% и объяснили почему

Пятница, 1 мая 2020, 16:07
 

С 15-го мая Vodafone поднимает стоимость основных тарифных линеек на 20%, однако в компании заявили, что тарифы для наиболее чувствительных групп населения повышаться не будут.

Об этом сообщает пресс-служба оператора.

В Vodafone сообщают, что изменения вызваны совокупностью нескольких факторов:

  • С момента запуска тарифов выросло потребление и увеличилась нагрузка на сеть, соответственно растут затраты на поддержку инфраструктуры и расширение емкости, как в крупных городах, так и в небольших населенных пунктах.
  • Продолжается активное строительство новой инфраструктуры, чтобы обеспечить покрытие скоростного интернета там, где его раньше не было.
  • Практически отсутствуют доходы от роуминга, которые раньше составляли существенную часть инвестиций в сеть.

Подчеркивается, что эти факторы, а также то, что Vodafone, в отличие от других участников рынка, не пересматривал тарифы ни в конце прошлого года, ни в начале текущего, вынуждает компанию актуализировать тарифы

С 15 мая 2020 изменятся условия тарифных линеек RED Extra (XS, XS-2, S, M, L) RED (XS+, S, M, L), Unlim 3G, 3G+, с 27 мая 2020 года - меняются условия линеек Vodafone SuperNet (Start, Pro, Pro-1, Unlim), Super Net Turbo 2019 и Joice.

В среднем стоимость этих тарифов изменится на 20%. Детальную информацию об изменениях пользователи тарифов получат в сообщениях заблаговременно

Однако, неизменными остаются условия тарифной линейки Family, которая включает безлимитные звонки в сети + 60 минут на другие сети, безлимитный обмен сообщениями в Viber, WhatsApp, Skype, Telegram. Также без изменений остается архивный тариф Light и Light+.

Экономическая правда

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