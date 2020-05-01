На время карантина киевским бизнесменам предоставят кредиты под 6,5%: как получить

На время карантина городские власти Киева совместно с Фондом развития предпринимательства внедряют кредитование инвестпроектов для бизнеса под 6,5%.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

На компенсацию половины процентной ставки (номинальный размер которой 13%), предусмотрено 7 млн гривен бюджета города.

Для того чтобы получить кредит:

а) предприниматель должен быть зарегистрирован в столице, или иметь производственные мощности, полностью или частично размещенные в Киеве или области

б) заемщик должен внести 20% от стоимости объекта кредитования

в) сумма кредита не должна превышать сумму 600 тысяч евро (экв. в гривне), максимальный срок выплаты - не более 6 лет.

Кредиты предоставляются на следующие цели: приобретение оборудования, модернизация основных средств, приобретение (реконструкция, строительство) помещений под производство, внедрение энергосберегающих проектов и "зеленых технологий" производства, пополнение оборотных средств (кредит только за счет банков-партнеров).

Также бизнес должен подпадать под субъект или малого предпринимательства (средняя численность работников за год не превышает 50 человек, годовой доход до 10 млн евро) или среднего (50-250 человек, доход 10-50 млн евро).

Кредиты предоставляются на все виды деятельности кроме: производства алкоголя, табачных изделий, взрывчатых веществ, оружия, финансовой и страховой деятельности, программирование, азартных игр и тому подобное.

Чтобы получить кредит, нужно подать в банк-партнер свой кредитный проект и получить одобрение от банка.

Банками-партнерами программы являются: "ПроКредит Банк", "Укргазбанк", "Ощадбанк", "КредитВест Банк", "Кредобанк".

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Экономическая правда