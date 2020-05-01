Из-за коронавируса продажи McDonald's в марте упали на 22%

Выручка сети ресторанов быстрого питания McDonald's по итогам 1 квартала 2020 года снизилась на 6%, по итогам марта продажи упали на 22,2%.

Об этом говорится в финансовом отчете McDonald's Corporation по итогам первого квартала 2020 года.

"Глобальный кризис, вызванный пандемией COVID-19, существенно нарушил наш бизнес, и мы продолжаем работать в очень сложных и непредсказуемых условиях", - заявил президент McDonald's и главный исполнительный директор Крис Кемпчинский.

"McDonald's видел много за наших 65 лет, и я уверен, что действия, которые мы применяем, позволят нам выйти из этого кризиса с позиции конкурентной силы", - добавил он.

В компании снижение продаж объяснили пандемией коронавируса - в связи с карантинными мероприятиями закрылись много ресторанов McDonald's, а услуга онлайн-заказов не способна возместить потери.

При этом, компания отдельно опубликовала статистику по продажам за первые 2 месяца 2020 года и за март, когда во многих странах мира ввели карантинные ограничения.

Подчеркивается, что по итогам марта продажи упали на 22,2%.

В общем чистая прибыль компании по итогам квартала сократилась на 17% до 1,1 млрд долларов.

Экономическая правда