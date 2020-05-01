Всемирный банк выделил Украине 150 миллионов долларов на выплату соцпомощи

Совет директоров Всемирного банка 30 апреля утвердил дополнительное финансирование Украины в размере 150 миллионов долларов в рамках проекта "Модернизация системы социальной поддержки населения Украины".

Об этом говорится в пресс-релизе Всемирного банка.

Отмечается, что дополнительное финансирование утвердили с целью расширения и совершенствования социальной помощи семьям с низким уровнем дохода.

Подчеркивается, что 50 млн долларов выделят на мероприятия по борьбе с распространением пандемии COVID-19 (коронавируса).

"Эти средства помогут увеличить размер и ускорить выплату помощи в рамках программы государственной социальной помощи малообеспеченным семьям и программы жилищных субсидий. Единовременные выплаты будут также предоставляться пожилым людям и получателям социальной помощи в связи с инвалидностью", - говорится в пресс-релизе.

"Тысячи украинских семей уже имеют сложности с оплатой коммунальных услуг из-за потери доходов. Пенсионеры не могут позволить себе покупать даже самые необходимые лекарства и продукты питания из-за роста цен.

Важно помочь этим людям путем ускорения социальных выплат и повышения их адресности", - отметил и.о. директора Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины Алекс Кремер.

"Дополнительное финансирование будет также направлено на предоставление грантов на открытие малого бизнеса, используя опыт известного в Украине проекта "Рука помощи". Такая финансовая помощь обеспечит поддержку бедному населению в получении новых навыков, в поиске работы или открытии собственного дела", - добавил он.

Напомним:

Совет директоров Всемирного банка утвердил дополнительное финансирование Украине в размере 135 миллионов долларов для Проекта "Улучшение здравоохранения на службе у людей".

Ранее сообщалось, что Украина получит дополнительные 150 млн долларов от Всемирного банка, в частности, 50 млн - для поддержки уязвимых слоев населения в период эпидемии коронавируса и 100 млн - для улучшения уровня соцзащиты целом.

Экономическая правда