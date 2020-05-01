Еврозоне грозит "беспрецедентный спад" - глава центробанка

Пандемия коронавируса привела к "беспрецедентному спаду" в экономике еврозоны, который, скорее всего, усилится, прежде чем начнется восстановление.

Об этом заявила глава Европейского центробанка Кристин Лагард, передает Reuters.

Тренд указывает на "быстро ухудшающиеся рынки труда" и "значительное сокращение экономической активности" в период пандемии, продолжительность которой пока нельзя определить.

Прогнозы представителей ЕЦБ указывают на то, что ВВП еврозоны может сократиться на 5-12% в текущем году, сказала Лагард.

ЕЦБ оставил ставки без изменений по итогам заседания 30 апреля и сообщил, что продолжит экстренную скупку активов до завершения коронавирусного кризиса, но минимум до конца года.

По словам Лагард, экстренная программа скупки активов может продолжиться и после окончания 2020 года.

Глава ЕЦБ сказала, что инфляция в еврозоне, вероятно, сильно замедлится в ближайшие месяцы.

"Совет управляющих готов скорректировать все свои инструменты, как необходимо, чтобы обеспечить устойчивое приближение инфляции к ориентиру", - сказала Лагард.

Глава ЕЦБ повторила, что совет управляющих ждет сохранения ключевых ставок на текущих или более низких уровнях, пока "не увидит устойчивого приближения прогноза инфляции к уровню, достаточно близкому к, но ниже 2% в рамках прогнозного горизонта", что должно устойчиво отражаться в динамике инфляции, очищенной от волатильных и временных факторов.

Лагард вновь сказала, что ЕЦБ готов использовать все инструменты для поддержки уровня ликвидности и кредитования в экономике.

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Напоминаем:

ВВП еврозоны в первом квартале 2020 снизился на рекордные 3,8%, вместо прогнозируемых 3,5%.

Европейский центральный банк сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, а ставку по депозитам - на уровне минус 0,5%.