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Во втором квартале экономика Украины упадет на 11% - НБУ

Пятница, 1 мая 2020, 11:30
 
эльдар сарахман

Карантинные меры и сокращение глобального спроса приведут к снижению ВВП Украины во втором квартале 2020 года на 11%.

Об этом говорится в Инфляционной отчете Национального банка.

"Карантинные меры уже уменьшили деловую активность, потребление и занятость населения. Сокращение глобального спроса также ограничивает экспортные возможности страны. Влияние этих факторов на экономику ощутимо скажется на протяжении II квартала этого года (ВВП снизится на 11% г/г)", - прогнозируют в НБУ .

"Однако после снятия основных ограничений как в Украине, так и в мире, ожидается в конце второго квартала экономика начнет восстанавливаться V-образно", - говорится в отчете.

По мнению регулятора, быстрому восстановлению экономики будет способствовать также мягкая фискальная и монетарная политика.

"Увеличение правительством бюджетных расходов на преодоление кризиса и меры НБУ по поддержке заемщиков и кредитование бизнеса позволят уменьшить негативное влияние пандемии на экономику", - отмечает НБУ.

В целом, в результате карантина для преодоления пандемии и глобального кризиса украинская экономика сократится на 5% в 2020 году, но возобновит рост на уровне около 4% в последующие годы, прогнозируют в Нацбанке.

 

Экономическая правда

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