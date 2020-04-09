Приватбанк запустил возможность оплаты "коммуналки" для пенсионеров по телефону
Приватбанк предлагает своим клиентам старшего поколения, особенно получателям пенсии и соцвыплат, до окончания пандемии коронавируса оплачивать коммунальные услуги по телефону службы поддержки банка 3700.
Об этом сообщает пресс-служба банка.
Отмечается, что Приватбанк запустил программу, в рамках которой сотрудники службы поддержки будут при приближении сроков оплаты очередных коммунальных платежей рекомендовать клиентам произвести оплату по телефону и научат, как это правильно сделать.
"Операторы службы поддержки помогут правильно заполнить платежные реквизиты согласно данным, полученным от коммунальных служб. Оплата коммуналки по телефону 3700 проводится с любой банковской карты клиента", - говорится в сообщении.
Напомним:
Кабинет министров запустил возможность оплаты коммунальных услуг для пенсионеров через "Укрпочту" или телефонные "горячие линии" банков.
Экономическая правда
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