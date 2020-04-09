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Кабмин и НБУ презентовали Зеленскому упрощенную кредитную программу "5-7-9%"

Четверг, 9 апреля 2020, 17:37
 

Кабмин и Нацбанк разработали первые две программы быстрой кредитной поддержки малого бизнеса, которые представили президенту Владимиру Зеленскому.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

По словам премьера Дениса Шмыгаля, самой быстрой помощью бизнесу станет переформатирование программы "5-7-9" для ее действенности в карантинных условиях.

В частности, ее значительно упростят и направят на рефинансирование существующих кредитов.

Шмыгаль добавил, что вторая программа создается с нуля, сейчас она на стадии финализации.

"Обе программы будут предусматривать условия сохранения бизнесами почти всего фонда оплаты труда и количества нанятых работников и направлены на минимизацию безработицы и создание условий для быстрого перезапуска экономики после завершения карантина", - говорится в сообщении.

"С помощью этих программ мы сохраним рабочие места, а также определенную часть уплаты налогов. Кто, как не мы, должны защитить малых предпринимателей сейчас. И кто, как не малые бизнесмены, удерживают нашу экономику", - заявил Зеленский.

По словам Шмыгаля, внедрение программ начнется сразу после их финализации. В Кабмине надеются, что первую поддержку можно будет начать предоставлять в ближайшее время.

По данным собеседника ЭП в НБУ, сейчас это рамочные программы, которые еще будут обсуждать с правительством.

Напомним:

Правительство вместе с НБУ и банками дорабатывают государственную программу "Доступные кредиты 5-7-9%", чтобы расширить ее действие на тот бизнес, который уже имеет кредиты.

Экономическая правда

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Кабмин Зеленский НБУ бизнес кредиты

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