Карантин существенно не повлиял на объемы продаж алкоголя
Месяц карантина в Украине существенно не повлиял на общие объемы продаж алкоголя, продажи крепкого алкоголя выросли на несколько процентов, а категории украинского вина, игристые и вермуты немного просели.
Об этом сообщает пресс-служба Bayadera Group.
"Мы можем констатировать, что выросли продажи водки Bayadera Group - на 4-5% по сравнению с соответствующим периодом 2019 года. Мы заметили тренд, когда люди стали намного больше тратить на продукты питания, однако чаще покупать алкоголь начали именно мужчины - с этим связано незначительное увеличение продаж крепкого алкоголя", - говорится в повыдомленны.
Отмечается, что за месяц за счет иностранного крепкого алкоголя продажи Bayadera Group Импорт выросли на 20%.
"Этот тренд считаем временным, потому что украинцы наверняка запасались любимыми марками из-за страха дефицита", - отметили в компании.
"В апреле прогнозируем, что объемы продаж алкоголя всех категорий не будут существенно меняться. Нет причин и для подорожания. Возможен рост продаж украинского вина в период празднования Пасхи. А рост импорта, вероятно, немного приостановится", - добавили в Bayadera Group.
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Экономическая правда
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