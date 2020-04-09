Коломойский и сын Палицы стали совладельцами двух нефтеперерабатывающих комплексов

В январе 2020 года олигархи Игорь Коломойский, Геннадий Боголюбов и сын народного депутата Игоря Палицы - Захар стали совладельцами двух нефтеперерабатывающих комплексов: ОАО "Нефтехимик Прикарпатья" и ОАО "НПК-Галичина". Последний имеет мощности, позволяющие перерабатывать до 2,3 млн. тонн нефти в год.

Об этом сообщается в материале ЭП и Центра противодействия коррупции.

Народный депутат Палица в свое время также имел отношение к "Нефтехимик Прикарпатье". В течение 1999-2003 годов он исполнял обязанности главы правления этого предприятия.

В течение 2009-2019 годов акции "Нефтехимика Прикарпатья" и "НПК-Галичина" были распределены между государством (26%) и четырьмя оффшорными компаниям с Британских Виргинских островов: "ROMANNOR INVESTMENTS LTD", "DOMENNIUM ENTERPRISES LTD", "WEAVERNAL HOLDINGS LTD" и "DENEIRO VENTURES LTD", которые СМИ связывали с группой "Приват".

О связи с этой группой свидетельствует и финансовые связи банка и нефтеперерабатывающего комплекса. "НПК-Галичина" - фигурирует в уголовном производстве о создании преступной организации для завладения средствами "Приватбанка".

Речь идет о 126 млрд грн, которые были выведены в период, когда Приватбанк уже был признан проблемным и требовал оздоровления.

"НПК-Галичина" - одна из тех 193 компаний, которые Коломойский и Боголюбов фактически спасли, переведя их долги на 36 неоперационных в основном новосозданных компаний, которые не имели достаточных средств для обслуживания кредитов.

В апреле 2019 судья предоставил следователям разрешение на изъятие документов ОАО "НПК-Галичина".

Вместе с Палицой и Коломойским бенефициарами нефтеперерабатывающих комплексов стали: Геннадий Боголюбов, Мордехай Корф, Юрий Киперман, Светлана Дели, Евгений Кричевский, Дмитрий Потишман, Алексей Буйнис, Оксана Палица и Уриэл Лейбер.

Американец Уриэл Лейбер - еще один очень близкий к семье Палицы человек. Он вместе отцом нардепа - Петром Палицей был совладельцем двух топливных компаний ТЗОВ "МАВЕКС" и ООО "ПЕТРОЛИУМ-ИНВЕСТ".

Сейчас Лейбер фигурирует в деле по иску Приватбанка против Коломойского в Канцелярском суде штата Делавэр. В иске речь идет об обвинении в отмывании миллиардов долларов через делаверские shell-компании, которые покупали предприятия и коммерческую недвижимость в США в пользу Коломойского и Боголюбова.

Приватбанк в официальном заявлении по иску пояснил:

"Обращаясь с иском в американский суд, ПриватБанк требует возмещения убытков в размере нескольких миллионов долларов США, которые, как считает банк, получены в результате различных противоправных действий, совершенных против него его бывшими владельцами, их приближенными лицами Мардохеем Корфом, Хаимом Шошетом и Уриэлом Лейбером, а также некоторыми компаниями, зарегистрированными в США, в деятельности которых указанные физические лица участвовали и учавствуют.

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Экономическая правда