Минцифры и НБУ запустят учебный курс о финансах на портале "Дія"

Минцифры и Нацбанк подписали меморандум о сотрудничестве - в рамках сотрудничества они, в частности, запустят учебный курс для украинцев на портале "Дія".

Об этом сообщает пресс-служба НБУ в Facebook.

"Запустим учебный курс для украинцев на портале Дія. Простым языком расскажем все о платежных картах, платежах с помощью смартфона и "умных" часов, кредитных лимитах и безопасности расчетов в Интернете. Шаг для повышения финансовой грамотности украинцев", - говорится в сообщении.

Кроме этого, Нацбанк и Минцифры будут работать над "тотальным переводом в безнал расчетов в госсекторе".

"Меморандум поможет, в том числе, усовершенствовать систему верификации и идентификации граждан и бизнеса, а также упростить имеющиеся для этого механизмы и создать более современные. В частности, это касается электронного резидентства. Этот инструмент позволит иностранцам официально вести бизнес в Украине дистанционно.

Также мы будем вместе развивать инструменты, которые позволят расширить практику дистанционного подписания соглашений в финансовой сфере", - заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Экономическая правда