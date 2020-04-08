Нацбанк продал на межбанке 44,5 миллионов долларов

Нацбанк в среду, 8 апреля, продал на валютном рынке 44,5 млн долларов - курс гривни преимущественно колебался вокруг отметки 27,3 гривен за доллар.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ в Facebook.

Отмечается, что спрос несколько превышал предложение.

"Впрочем, в целом на протяжении последних недель ситуация на валютном рынке нормализовалась. Ажиотажный спрос как со стороны бизнеса, так и со стороны населения иссяк.

Вместе с этим в конце марта Национальный банк вернулся к операциям по покупке валюты. С того момента мы выкупили в резервы около полумиллиарда долларов", - говорится в сообщении.

В НБУ подчеркнули, что международные резервы Украины на сегодня превышают 25 млрд долларов - этого достаточно как для сглаживания чрезмерных курсовых колебаний на валютном рынке, так и для выполнения всех текущих обязательств по внешнему долгу.

Напомним:

Национальный банк 7 апреля приобрел на межбанковском валютном рынке 142 миллионов долларов, предложение валюты со стороны бизнеса превышало спрос.

"В целом после исчерпания ажиотажного спроса на валютном рынке выкупили в резервы уже 576 млн долларов", - сообщили в НБУ.

Экономическая правда