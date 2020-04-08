Как меняется рынок труда на карантине — исследование

В условиях карантина зарплаты по Украине держат тенденцию к росту на несколько сотен гривен еженедельно, вакансий в целом стало меньше, но в отдельных компаниях больше.

Об этом свидетельствует аналитика портала Work.ua состоянию на 7 апреля, передает iForum.

Отмечается, что наибольшее количество вакансий на портале Work.ua размещено по специальностям: менеджер по продажам, бухгалтер, продавец-консультант, водитель, грузчик, менеджер по работе с клиентами, торговый представитель, кассир, директор охранник.

А самым популярным разделом вакансий сейчас является "Удаленная работа".

"Вакансий в целом стало меньше, но в отдельных компаниях - больше. В частности, Glovo ищет курьеров, а Meest - курьеров и даже топ-менеджеров.

Службы доставки относятся к сфере обслуживания и там зарплата постепенно растет в вакансиях, а в резюме, наоборот, с резкого скачка вверх на первой неделе, постепенно падает", - говорится в сообщении.

Напомним:

38% взрослых украинцеы заявили об уменьшении регулярного дохода семьи вследствие эпидемии коронавируса, 16% - о полной потере дохода, 14% - о потере работы, 60% украинцев назвали не менее 1 вида финансовых потерь.

Экономическая правда