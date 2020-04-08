КГГА разорвала договор на закупку камер измерения температуры на 65 миллионов

КП "Информатика", подчиненное Киевской городской государственной администрации расторгло договор на закупку 400 камер с функцией измерения температуры и распознавания лиц за 64,9 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Prozzoro.

Отмечается, что закупка состоялась без тендера, с обоснованием борьбы с распространением COVID-19. Однако такие камеры не подпадают под перечень товаров для противодействия коронавирусной болезни, который определен постановлением КМУ №248.

Законность заключения этого договора проверила Государственная аудиторская служба и подтвердила нарушения.

Вскоре на странице тендера в Prozorro появилась информация о расторжении договора. Оплат по этому договору еще не было, поэтому все средства удалось сохранить.

Экономическая правда