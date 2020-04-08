В Украине впервые состоится онлайн-суд через Zoom

Днепропетровский окружной админсуд удовлетворил заявление о проведении судебного заседания онлайн, без присутствия участников в зале суда в формате видеоконференции с помощью приложения Zoom.

Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными Опендатабот.

"13 апреля в суде будет рассматриваться иск ООО "Трансформ Энерджи" к Киевской таможни Гостаможслужбы о признании противоправными и отмене решений.

Истец обосновывает необходимость провести судебное дело в режиме онлайн применением карантинных мероприятий, которые затрудняют и делают невозможным для сторон реализовать свое право на участие в рассмотрении их дела в очном суде", - говорится в сообщении.

Отмечается, что суд удовлетворил заявление ООО "Трансформ Энерджи", руководствуясь изменениями, внесенными новым антикоронавирусным законом.

Для участия в онлайн-суде всем участникам процесса достаточно иметь компьютер или смартфон с доступом в Интернет, которые позволяют передавать аудиосигнал и видеоизображение, установить приложение и иметь идентификатор беседы. Время судебного заседания в Zoom ограничено 40 минутами.

Экономическая правда