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Чиновника ДФС поймали на взяточничестве – САП

Среда, 8 апреля 2020, 12:04
 

Руководителя следственного управления финансовых расследований Государственной фискальной службы одной из областей задержали за получение 50 тысяч долларов взятки.

Источник: Специализированная антикоррупционная прокуратура в Facebook

Дословно: "7 апреля детективами НАБУ совместно с ГУ внутренней безопасности ГФС Украины разоблачен на получении 50 тысяч долларов неправомерной выгоды руководитель следственного управления финансовых расследований ГФС одной из областей".

Детали: Чиновник требовал и получил через адвоката-посредника взятку от учредителя частной компании за принятие решения в уголовном производстве в пользу его фирмы.

Налоговика и посредника разоблачили сразу после передачи им средств. Сейчас они задержаны.

Решается вопрос о сообщении им о подозрении и избрании меры пресечения.

Украинская правда

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