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Toyota будет печатать защитные маски на 3D-принтерах

Среда, 8 апреля 2020, 10:50
 

Японская автомобильная корпорация Toyota начнет производить 500-600 медицинских защитных масок для лица в неделю, используя пресс-формы и 3D-печать.

Об этом сообщает CNN.

"Toyota сделает все возможное, чтобы содействовать усилиям на передовой лечения и ограничить дальнейшее распространение COVID-19, что стало главнейшим приоритетом для общества", - говорится в сообщении компании.

Создание защитных средств для медиков будет в основном проводиться на заводах в Японии, хотя подобные усилия предпринимаются и на зарубежных филиалах компании.

Также отмечается, что Toyota будет использовать свою цепь поставки для распределения термометров и других защитных средств.

Компания передаст свои технологические разработки медицинским компаниям для увеличения объемов выпуска их продукции, в частности аппаратов ИВЛ.

Также Toyota рассматривает возможность использовать свои транспортные средства для перевозки людей из их домов в медицинские учреждения или карантинные центры, чтобы меньшее количество потенциально зараженных людей находилась в общественном транспорте или в такси.

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Toyota коронавирус

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