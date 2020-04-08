Благоприятный период для гривни продолжается - НБУ
7 апреля на межбанковских торгах предложение иностранной валюты превышало спрос, что позволило официальному курсу гривни укрепиться на 13 копеек.
Котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,10 - 27,15.
Национальный банк 7 апреля приобрел на межбанковском валютном рынке 142 миллиона долларов, предложение валюты со стороны бизнеса превышало спрос.
"В целом после исчерпания ажиотажного спроса на валютном рынке выкупили в резервы уже 576 млн долларов", - сообщили в НБУ.
Официальный курс гривни укрепился на 13 копеек, установившись на 8 апреля на уровне 27,10 гривны за доллар.
Котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,03 - 27,08.
Экономическая правда
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