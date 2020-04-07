"Мы за это не голосовали": часть "слуг" возмущена изменением формулировки об арендной плате

Часть народных депутатов от фракции "Слуга народа" возмущена заменой в антикризисном законе формулировки об освобождении от арендной платы предпринимателей - с "освобождается" на "может быть освобожден".

Об этом ЭП рассказал собеседник во фракции.

"Освобождение от уплаты аренды для предприятий, которые не работают из-за карантина, является не обязательным, а лишь возможным. Закон ничего не решает и фактически отдает на усмотрение сторон вопрос освобождения от аренды. Мы за это не голосовали", - заявил собеседник.

"Это подделка документов. Изменения были внесены во время технико-юридического обоснования, когда комитет дал документ на подпись Разумкову. Он не имел права этого делать, техническая правка не может менять содержание закона. Проголосовали за одно, а Разумков подписал другое. Это преступление" , - подчеркнул он.

Напомним:

Верховная Рада приняла законопроект, который предусматривает определенные антикризисные послабления для бизнеса, населения и местных общин, в частности, урегулирование вопроса аренды.

В проекте антикризисного закона, который был опубликован на сайте Верховной рады, соответствующая норма звучала так:

"С момента установления карантина, введенного постановлением Кабмина ... от 11 марта 2020 №211, и до его завершения в установленном законом порядке наниматель освобождается от платы за пользование имуществом в соответствии с частью шестой статьи 762 настоящего Кодекса (Гражданского кодекса. - ЭП)

Однако, неожиданно для всех, подписанная президентом и опубликованая редакция соответствующего закона изменила формулировку с "освобождается" на "может быть освобожден".

Как пояснил ЭП старший юрист Sayenko Kharenko Тимур Энхбаяр, в таком случае освобождение не является обязательным, а лишь возможным.

По его словам, закон фактически отдает на усмотрение сторон урегулирование вопроса и оставляет неопределенность в отношении офисных помещений.

Глава экономического комитета ВР Дмитрий Наталуха пояснил, что при старой формулировке "оставался риск случайно освободить от платы за аренду всю страну и любое имущество. То есть, не только малых и средних арендаторов, но и нанимателей: государственного имущества, коммунального имущества, земельных паев, жилых помещений, движимого имущества (автомобили и т.п.) и любого другого имущества".

Читайте подробнее в материале: Как отменить плату за аренду на карантине: будет непросто, но шансы есть

Экономическая правда