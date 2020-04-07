За 2 месяца 100 самых богатых людей мира потеряли более 400 миллиардов долларов — исследование

100 самых богатых людей планеты за два месяца - февраль и март 2020 года - в целом потеряли 408 млрд долларов из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает шанхайский Hurun Institute, который сравнил данные о состоянии миллиардеров с ситуацией на 31 января 2020 года.

Отмечается, что больше всего потерял владелец LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Бернар Арно (30 млрд долларов).

Подчеркивается, что среди 100 богачей, вошедших в список, 86% в феврале-марте понесли потери, а 9% увеличили доходы. Состояние 5% миллиардеров не изменилось.

Самым богатым человеком мира остается основатель Amazon Джефф Безос (в феврале-марте он потерял 9 млрд долларов, его состояние оценивают в 131 млрд долларов).

На втором месте - сооснователь Microsoft Билл Гейтс, коорый потерял 15 млрд долларов (состояние - 91 млрд долларов).

Замыкает топ-3 Уоррен Баффет (- 19 млрд долларов, состояние - 83 млрд долларов).

Также в топ-5 Арно (77 млрд долларов) и основатель Facebook Марк Цукерберг (потерял 13 млрд долларов, состояние - 71 млрд долларов).

Экономическая правда