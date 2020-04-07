Курс валют: "черный" рынок, межбанк, обменники

7 апреля котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 14:30 установились на уровне 27,08 - 27,11 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 14:30 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,08 - 27,11 гривни;

Евро - 29,41 - 29,44 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,72 - 27,23 гривни. Евро покупают по 28,63 гривни, продают по 29,43 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 26,83 - 27,05 гривни, евро - 28,88 - 29,16 гривни.

Средний курс в обменниках Украины: доллар - 26,74 - 27,24 гривни, евро - 28,68 - 29,44 гривни.

Напомним:

7 апреля котировки гривнм к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,10 - 27,15 гривни за доллар.

Нацбанк укрепил официальный курс гривни на 15 копеек, установив его на 7 апреля на уровне 27,23 гривни за доллар.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,38 гривни (на 6 апреля - 29,56 гривни).

Экономическая правда