Курс валют на 7 апреля: межбанк, наличный и "черный" рынки
7 апреля котировки гривнм к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,10 - 27,15 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 10:45 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,11 - 27,14 гривни;
Евро - 29,47 - 29,50 гривни;
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,67 - 27,25 гривни. Евро покупают по 28,61 гривни, продают по 29,43 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 26,66 - 26,85 гривни, евро - 28,68 - 28,89 гривни.
Напомним:
Нацбанк укрепил официальный курс гривни на 15 копеек, установив его на 7 апреля на уровне 27,23 гривни за доллар.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,38 гривни (на 6 апреля - 29,56 гривни).
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua