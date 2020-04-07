Межбанковский рынок: доллар просел, Нацбанк трижды выходил выкупать валюту

6 апреля спрос на валюту был незначительным, что на фоне стабильных объемов предложения - сыграло в пользу гривны. Доллар просел с 27,35 - 27,40 до 27,10 - 27,15 гривень.

Как сообщает Finance.ua среди покупателей были замечены как нерезиденты, которые работают с ОВГЗ, так и "дочки" иностранных компаний, репатриирующих дивиденды.

Также покупали валюту импортеры, но их операции оказались достаточно скромными в общем объеме сделок.

Среди продавцов были, как несколько госкомпаний (работали в основном через госбанки), так и аграрии (посевная входит в активную фазу и требует ежедневного финансирования).

НБУ трижды выходил сегодня на межбанк с выкупом доллара по 27,25 и по 27,20 гривен и выкупил 186 млн долл.

Напомним:

Нацбанк укрепил официальный курс гривни на 15 копеек, установив его на 7 апреля на уровне 27,23 гривни за доллар.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,38 гривни (на 6 апреля - 29,56 гривни).

Экономическая правда