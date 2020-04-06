В НБУ рассказали, чем нынешний кризис отличается от кризиса 2015 года

По сравнению с кризисом 2015 года выросли госрезервы страны и улучшилась система финансового мониторинга.

Об этом сообщил заместитель главы Нацбанка Дмитрий Сологуб в онлайн-интервью ЭП.

"Когда я начинал работать в Нацбанке в 2015-м резервы были 6 миллиардов долларов, сейчас они 26 миллиардов", - отмечает топменеджеров НБУ.

По его словам, с 2015 года изменилась, как банковская система, так и система финансового мониторинга.

"В 2015 году, несмотря на жесткие ограничения, пока мы не вычистили из банковской системы банки, которые занимались отмыванием денег, очень трудно было остановить все эти "липовые" контракты и тд.

Сейчас мы видим как работает система финансового мониторинга, хотя все очень жаловались и говорили, что она очень жесткая, но в период кризиса система доказала свою эффективность", - резюмирует Сологуб.

Экономическая правда