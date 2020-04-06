Все разделы
Укр / Рус

В НБУ рассказали, чем нынешний кризис отличается от кризиса 2015 года

Понедельник, 6 апреля 2020, 19:08
 

По сравнению с кризисом 2015 года выросли госрезервы страны и улучшилась система финансового мониторинга.

Об этом сообщил заместитель главы Нацбанка Дмитрий Сологуб в онлайн-интервью ЭП.

"Когда я начинал работать в Нацбанке в 2015-м резервы были 6 миллиардов долларов, сейчас они 26 миллиардов", - отмечает топменеджеров НБУ.

По его словам, с 2015 года изменилась, как банковская система, так и система финансового мониторинга.

"В 2015 году, несмотря на жесткие ограничения, пока мы не вычистили из банковской системы банки, которые занимались отмыванием денег, очень трудно было остановить все эти "липовые" контракты и тд.

Сейчас мы видим как работает система финансового мониторинга, хотя все очень жаловались и говорили, что она очень жесткая, но в период кризиса система доказала свою эффективность", - резюмирует Сологуб.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

НБУ

powered by lun.ua
Материалы по теме
НБУ смягчил ряд требований к банкам на время карантина 6 апреля 2020, 17:16
В Нацбанке объяснили, почему подорожали продукты "борщевого набора" 6 апреля 2020, 16:43
77% предприятий не планируют сокращать работников — опрос НБУ 6 апреля 2020, 13:56
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!