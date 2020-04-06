В Нацбанке объяснили, почему подорожали продукты "борщевого набора"

Повышение цен на продукты "борщевого набора", а также - крупы и цитрусовые в Нацбанке пояснили повышенным спросом на фоне сокращения предложения.

Об этом говорится в экономическом обзоре недели НБУ от 3 апреля.

"Рост цен на мясо и овощи с борщевого набора можно объяснить закрытием рынков и отсутствием междугородного сообщения (соответственно, уменьшением/отсутствием предложения со стороны мелких хозяйств)", - отмечают в НБУ.

В то же время рост цен на гречку и туалетная бумага, принадлежащих к своеобразным "индикаторам кризиса", Нацбанк объяснил ажиотажным спросом.

Кроме этого, в НБУ заявили о подорожании чеснока, лимонов и лука - так называемых "продуктов-антисептиков".

По данным регулятора, на рост цены таких продуктов повлиял и курс гривни, поскольку лимоны и чеснок в Украине преимущественно импортируются.

Напомним:

В последние 7 дней цены на основные продукты в Киеве не растут (кроме некоторых импортных овощей и фруктов), специалисты АМКУ ежедневно мониторят торговые сети столицы.

Экономическая правда