Границу Украины и Польши можно будет пересечь только на авто и только в 2 пунктах пропуска

С 7 апреля государственную границу Украины можно будет пересечь только автотранспортом и только в 19 пунктах пропуска.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в сообщении на сайте Государственной пограничной службы Украины.

С 7 апреля временно закрытыми будут 115 пунктов пропуска, еще в 28 пунктах пропуска временно прекращено пешеходное сообщение.

"Также напоминаем, что другими распорядительными документами временно закрыты пункты пропуска (пункты контроля) через государственную границу для международного пассажирского железнодорожного, воздушного, автомобильного (для автобусов) сообщения", - говорится в сообщении ГПСУ.

Границу Украины с Польшей в обе стороны можно будет пересечь только автотранспортом и только в пунктах пропуска Ягодин-Дорогуск и Краковец-Корчева. В пешем порядке без автотранспорта пересечение границы будет невозможно.

С учетом всех ограничений, введенных украинскими властями и уполномоченными органами соседних стран, с 7 апреля остается только 19 пунктов пропуска, где можно пересечь государственную границу Украины собственным автотранспортом.

"Отметим, что в связи с временными ограничениями, ни одного пункта пропуска на государственной границе, где осуществляется пешеходное сообщение, нет", - подчеркнули пограничники.

Исключение из ограничительных мер могут приниматься по эвакуационным рейсам по решению уполномоченных министерств и ведомств.

На прошлой неделе сообщалось, что на эвакуацию в различных странах мира ожидают почти 11 500 граждан Украины.

Читайте также: Вернуть всех домой: чем последнюю неделю занимался украинский МИД

Европейская правда