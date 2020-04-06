Ноутбуки и велосипеды: какими товарами больше всего интересовались украинцы в марте

В марте 2020 года количество заинтересованных в покупке велотранспорта выросло на 70%, объявлений о продаже мотоциклов на конец месяца стало на 9,5% больше по сравнению с его началом.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного экспертами OLX.

"Индивидуальные средства передвижения - такие, как велосипеды и мотоциклы, стали фаворитами украинцев - и это заметно по статистике отзывов на платформе OLX за март 2020 года. Новых объявлений о продаже велотранспорта в течение последней недели марта стало на 23% больше по сравнению с первой неделей.

А количество заинтересованных в их покупке выросло на 70%. Новых объявлений о продаже мотоциклов в конце месяца стало на 9,5% больше по сравнению с его началом, а количество уникальных пользоваелей выросло на треть", - говорится в сообщении.

Также украинцы стали чаще искать товары для фитнеса.

"Кроме того украинцы задумались и о весенней генеральной уборке дома и стали чаще интересоваться бытовой химией. Количество тех, кто отзывался на такие объявления, выросло более чем в 4,5 раза по сравнению с первой неделей месяца", - говорится в исследовании.

Также украинцы стали чаще интересоваться игровыми приставками и настольными играми - желающих купить первые стало вдвое больше, а количество новых предложений от продавцов увеличилось на 22%.

Также возросло количество заинтересованных в покупке компьютеров, комплектующих и телевизоров - в течение последней недели марта в сравнении с первым оно выросло на 14%. Ноутбуками тоже стали интересоваться чаще - на 11%.

Экономическая правда